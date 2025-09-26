Pisacane | Dovremo contrare bene una squadra l’Inter Barella? Ero convinto di una cosa…
Le parole di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, in vista della sfida contro l’Inter in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari- Inter. CAGLIARI INTER E ALLENAMENTO DI IERI – «Bello l’abbraccio della nostra gente e il poterli avere affianco nella seduta di ieri! E’ bello vedere l’unione che c’è tra noi e loro, speriamo riaccada spesso. L’allenamento di ieri può dare indicazioni verso la prossima sfida, per l’Inter ho alcuni dubbi che scioglierò domani. Sarà una gara difficile, sappiamo che c’è da fare un grande partita con generosità e compattezza». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: pisacane - dovremo
Centotrentuno.com. . CAGLIARI-FROSINONE, IL PRE-PARTITA | Commenta con noi le ultime dalla Unipol Domus per la gara di Coppa Italia tra i rossoblù di Pisacane e i ciociari di Alvini - facebook.com Vai su Facebook
Pisacane su Zappa: «Ha rimediato una distrazione del retto femorale. Recupero? Dico questo» - L’Inter ha tanti campioni, dobbiamo fare una partita da squadra vera con le caratteristiche che dicevo, ma dovremmo avere anche coraggio e sacrificarci l’uno ... Riporta cagliarinews24.com
Pisacane: "Contro l'Inter compatti, ma anche coraggiosi" - Per limitare i campioni dell'Inter bisogna metterci sacrificio e coraggio quando si creeranno i presupposti per fare ma ... Come scrive msn.com