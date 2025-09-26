Pisacane | Dovremo contrare bene una squadra l’Inter Barella? Ero convinto di una cosa…

Le parole di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, in vista della sfida contro l’Inter in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari- Inter. CAGLIARI INTER E ALLENAMENTO DI IERI – «Bello l’abbraccio della nostra gente e il poterli avere affianco nella seduta di ieri! E’ bello vedere l’unione che c’è tra noi e loro, speriamo riaccada spesso. L’allenamento di ieri può dare indicazioni verso la prossima sfida, per l’Inter ho alcuni dubbi che scioglierò domani. Sarà una gara difficile, sappiamo che c’è da fare un grande partita con generosità e compattezza». 🔗 Leggi su Internews24.com

