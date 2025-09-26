Pisa torna la Scuola di Educazione Civica della Sant' Anna
Pisa, 26 set. (askanews) - Cinquanta studentesse e studenti provenienti da tutta Italia, iscritti al quinto anno delle scuole superiori, sono i protagonisti della terza edizione della Scuola di Educazione Civica, iniziativa nata da un'idea di allieve e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa presso la Villa Del Gombo, all'interno del Parco di San Rossore. Tre giorni di lezioni, tavole rotonde, testimonianze e attività di gruppo attorno ai grandi temi dell'attualità, con l'intento di "Raccontare la realtà che cambia". "In questi giorni - ha detto Luca Gori, delegato del Rettore al coordinamento scientifico del progetto - affrontiamo i temi della contemporaneità del nostro Paese e dell'Europa, in particolare ci interrogheremo sui temi della pace della guerra nelle relazioni internazionali, daremo un affondo sul rapporto tra politica e mezzi di comunicazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pisa - torna
A Pisa torna la zona rossa. I residenti: “Bene ma non basta, serve una vera strategia”
La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali
Lenergy Pisa bs, torna la Serie A
Pisa-Fiorentina, torna in Serie A il derby toscano Questa domenica ritorna in Serie A una partita sentitissima nel panorama del calcio toscano. Ripercorriamo un po’ la storia di questo confronto Leggila nel nostro articolo seguendo il link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
All’aereoporto di Heathrow a Londra. Sveglia presto per tornare in Italia stamattina. Alle 15 in diretta tv alla Camera farò un question time al governo (in particolare alla ministra dell’Universita’). Chiederò cosa intendono fare - dopo i fatti di Pisa della scorsa sett - X Vai su X
Pisa, torna la Scuola di Educazione Civica della Sant’Anna - (askanews) – Cinquanta studentesse e studenti provenienti da tutta Italia, iscritti al quinto anno delle scuole superiori, sono i protagonisti della terza edizione della Scuola di Educaz ... Scrive askanews.it
Alla Sant’Anna di Pisa la Scuola di Educazione Civile per 50 allievi dell’ultimo anno delle superiori - Si punta a promuovere consapevolezza civica e partecipazione attiva tra i più giovani, con un percorso residenziale di tre giorni tra lezioni, dibattiti e attività di gruppo ... Secondo ilsole24ore.com