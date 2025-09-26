Pisa torna la Scuola di Educazione Civica della Sant' Anna

Pisa, 26 set. (askanews) - Cinquanta studentesse e studenti provenienti da tutta Italia, iscritti al quinto anno delle scuole superiori, sono i protagonisti della terza edizione della Scuola di Educazione Civica, iniziativa nata da un'idea di allieve e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa presso la Villa Del Gombo, all'interno del Parco di San Rossore. Tre giorni di lezioni, tavole rotonde, testimonianze e attività di gruppo attorno ai grandi temi dell'attualità, con l'intento di "Raccontare la realtà che cambia". "In questi giorni - ha detto Luca Gori, delegato del Rettore al coordinamento scientifico del progetto - affrontiamo i temi della contemporaneità del nostro Paese e dell'Europa, in particolare ci interrogheremo sui temi della pace della guerra nelle relazioni internazionali, daremo un affondo sul rapporto tra politica e mezzi di comunicazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

