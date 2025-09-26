Pisa protagonista sul set | Con Riv4li su Netflix La città ci ha accolto

Manca sempre meno all’uscita di Riv4li, la nuova serie tv per ragazzi disponibile dal 1 ottobre su Netflix e diretta da Alessandro Celli. A circa due anni dal gran successo di DI4RI, con il sequel Riv4li ci spostiamo in Toscana, precisamente a Pisa, che sarà teatro di numerose scene girate questa primavera in alcuni dei principali luoghi di interesse della città. La serie esplora i conflitti e le scoperte dell’ adolescenza durante l’ultimo anno di scuola media: i primi amori, la costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi e le aspettative degli adulti, l’importanza dell’amicizia, ma anche i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa protagonista sul set: "Con Riv4li su Netflix. La città ci ha accolto"

