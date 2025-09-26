Pisa l’emozione della sfida con la Fiorentina | per il match toscano Gilardino non rischia

Pisa, 26 settembre 2025 –  Alberto Gilardino i suoi conti li ha fatti con largo anticipo e nel match di Coppa Italia perso contro il Torino non ha voluto rischiare niente. O quasi. A riposo sono rimasti Caracciolo, Marin, Leris, Akinsanmiro, Nzola, Aebischer e Moreo. Tutti elementi indiziati per iniziare la partita contro la Fiorentina domenica pomeriggio. La formazione dei nerazzurri sembra dunque decisa, con Semper in vantaggio su Scuffet per giocare in porta. In difesa Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti, che dovrebbe essere preferito a Lusuardi. Nessun dubbio a centrocampo, dove sugli esterni agiranno Angori e Tourè, in mezzo ci saranno Aebischer e Akinsanmiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

