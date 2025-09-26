Pisa-Fiorentina quinta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Derby toscano al alta tensione tra due squadre che non hanno ancora mai vinto e non possono permettersi altri passi falsi. Pisa-Fiorentina si giocherà domenica 28 settembre 2025 alle ore 15 presso l’Arena Garibaldi. PISA-FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri hanno cominciato bene la stagione strappando un punto sul campo dell’Atalanta, ma poi hanno subito tre sconfitte consecutive, rispettivamente contro Roma e Udinese in casa, e Napoli in trasferta. La squadra di Gilardino va ora in cerca del primo successo dopo la promozione ottenuta nella scorsa annata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

