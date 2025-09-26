Pisa-Fiorentina quinta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Derby toscano al alta tensione tra due squadre che non hanno ancora mai vinto e non possono permettersi altri passi falsi. Pisa-Fiorentina si giocherà domenica 28 settembre 2025 alle ore 15 presso l’Arena Garibaldi. PISA-FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri hanno cominciato bene la stagione strappando un punto sul campo dell’Atalanta, ma poi hanno subito tre sconfitte consecutive, rispettivamente contro Roma e Udinese in casa, e Napoli in trasferta. La squadra di Gilardino va ora in cerca del primo successo dopo la promozione ottenuta nella scorsa annata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

pisa fiorentina quinta giornata serie a 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Pisa-Fiorentina, quinta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: pisa - fiorentina

La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali

Le partite di oggi: in campo Fiorentina, Pisa e Sassuolo, poi qualificazioni europee

Pisa, rinforzo in attacco: arriva Nzola dalla Fiorentina

pisa fiorentina quinta giornataPisa-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Fiorentina si affrontano nella 5ª giornata di Serie A 2025/2026: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming. Come scrive goal.com

Il derby si farà: Pisa-Fiorentina aperta anche agli ultras viola (con tessera del tifoso) - Domenica 28 settembre, in occasione della quinta giornata di campionato, il Pisa ospiterà all'Arena Garibaldi la Fiorentina: una sfida attesa da intere gener ... Secondo pisatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Fiorentina Quinta Giornata