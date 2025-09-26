Pisa-Fiorentina domenica 28 settembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

La Fiorentina fa visita al Pisa per il derby toscano valevole per la quinta giornata della Serie A e va a caccia della prima vittoria in campionato, che non è ancora riuscita ad ottenere. L’inizio della stagione della Viola è stato decisamente sottotono con soli 2 punti racimolati nelle prime quattro gare. Dopo i pareggi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pisa-Fiorentina (domenica 28 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali

Le partite di oggi: in campo Fiorentina, Pisa e Sassuolo, poi qualificazioni europee

Pisa, rinforzo in attacco: arriva Nzola dalla Fiorentina

Pronostico Pisa-Fiorentina 28 Settembre 2025: derby spartiacque per Pioli - Fiorentina, previsto domenica 28 settembre alle 15:00, nella 5ª giornata di Serie A: scopri l'approfondimento sulla situazione delle squadre e le mig ... Scrive bottadiculo.it

Pronostico Serie A, Pisa - Fiorentina: derby dell'Arno da X nel primo tempo e Over nella ripresa - Fiorentina è il derby dell'Arno che infiamma la quinta giornata di Serie A: scontro di bassa classifica, con i nerazzurri a quota 1 e viola sopra di una lunghezza. Segnala assopoker.com