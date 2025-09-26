Pisa esordio in Prima Squadra per Louis Buffon nella Torino di Gigi Alena Seredova emozionata
Pisa, esordio in Prima Squadra per Louis Buffon nella Torino di Gigi. Alena Seredova, emozionata, condivide la propria gioia sui social Il destino, a volte, scrive sceneggiature perfette. E così, nella serata di Coppa Italia, il cognome Buffon è tornato a risuonare a Torino, la città che per vent’anni è stata il regno di papà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: pisa - esordio
Akinsanmiro Inter, esordio positivo con il Pisa: i nerazzurri osservano
Infortunio Ederson, a rischio l’esordio in A con il Pisa? Cosa filtra
Atalanta, l’esordio casalingo contro il Pisa. Juric: “Giochiamo liberi di testa”
Gilardino, tecnico del Pisa, ci crede e lancia la sfida al Napoli: "Niente paura: dirò ai ragazzi di dare tutto" Il tecnico ha anche parlato del possibile esordio, proprio al Maradona, del grande ex Albiol e dell'infortunato Stengs ? #SSCNapoli #Pisa #SpazioNa - X Vai su X
Gilardino, tecnico del Pisa, ci crede e lancia la sfida al Napoli: "Niente paura: dirò ai ragazzi di dare tutto" Il tecnico ha anche parlato del possibile esordio, proprio al Maradona, del grande ex Albiol e dell'infortunato Stengs ? #SSCNapoli #Pisa #SpazioNa - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Pisa: esordio in Coppa Italia di Louis Thomas Buffon, figlio dell'ex portiere di Juventus, Parma e Italia Gigi Buffon - L'attuale guida del Palermo, l'anno scorso sulla panchina del Pisa, lo ha mandato in campo lo scorso il 9 ... msn.com scrive
Le pagelle di Torino-Pisa: Nkounkou si presenta bene. Casadei domina - Il centrocampista ex Chelsea segna e non solo: le pagelle di Torino- Scrive toro.it