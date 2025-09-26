Pisa esordio in Prima Squadra per Louis Buffon nella Torino di Gigi Alena Seredova emozionata

Pisa, esordio in Prima Squadra per Louis Buffon nella Torino di Gigi. Alena Seredova, emozionata, condivide la propria gioia sui social Il destino, a volte, scrive sceneggiature perfette. E così, nella serata di Coppa Italia, il cognome Buffon è tornato a risuonare a Torino, la città che per vent’anni è stata il regno di papà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pisa esordio prima squadraTorino-Pisa: esordio in Coppa Italia di Louis Thomas Buffon, figlio dell'ex portiere di Juventus, Parma e Italia Gigi Buffon - L'attuale guida del Palermo, l'anno scorso sulla panchina del Pisa, lo ha mandato in campo lo scorso il 9 ... msn.com scrive

pisa esordio prima squadraLe pagelle di Torino-Pisa: Nkounkou si presenta bene. Casadei domina - Il centrocampista ex Chelsea segna e non solo: le pagelle di Torino- Scrive toro.it

