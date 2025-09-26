‘Pisa e le sue acque Secoli di convivenza’ | aperta la mostra a Palazzo Gambacorti

Inaugurata questa mattina a Palazzo Gambacorti la mostra fotografica ‘Pisa e le sue acque. Secoli di convivenza’ a cura di Fabio Muzzi. Ventidue immagini che ritraggono l’antico rapporto della città con le acque e il complesso sistema fluviale che la riguarda.Occasione della mostra è la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

A Palazzo Gambacorti 22 scatti per celebrare i 550 anni dell'Ufficio Fiumi e Fossi, oggi Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

