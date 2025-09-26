Pioppo Futsal pronto al primo confronto con una big del Campionato di Serie C1 sabato arriva il Palermo C5
Dopo i due pareggi consecutivi i gialloverdi ricevono i rosanero a pieno punteggio L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
In questa notizia si parla di: pioppo - futsal
Pioppo Futsal pronto al debutto in Coppa Italia di Serie C1, oggi al Pala Don Bosco arrivano gli 89ers
Il primo set di Coppa Italia 25/26 al Pioppo Futsal, i gialloverdi si impongono per 6-2 contro il Palermo Futsal 89ers
Riparte la Pioppo Futsal Academy: nei giorni 4-5-8-9 settembre prova gratuita per tutti i bambini
Dopo due vittorie consecutive, i rosanero tornano in campo per la 3ª giornata di campionato! Sabato 27 Settembre Pala Don Bosco – Via S. Domenico Savio, 4 – Palermo ? Ore 17:00 Pioppo Futsal vs Palermo C5 I ragazzi sono - facebook.com Vai su Facebook