Piombino | Crisi Liberty Magona non pagati gli stipendi ai 500 lavoratori Il sindaco Ferrari | Violazione inaccettabile

Livornotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano attesi per la giornata di ieri, ma non sono arrivati. Sono quindi ancora senza stipendio i 500 lavoratori della Liberty Magona di Piombino che avrebbero dovuto ricevere entro la giornata di giovedì 25 settembre la loro retribuzione. La direzione dell'azienda invece ha comunicato ai. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piombino - crisi

Piombino | Crisi Liberty Magona, vertice al ministero con i sindacati: "I tempi per salvarla sono sempre più stretti"

Piombino | Crisi Liberty Magona, 500 famiglie senza stipendio: "Stop al pagamento di Tari e imposte comunali"

Piombino | Crisi Liberty Magona, vertice a Roma. L'azienda: "Stipendi entro il 25 settembre", i sindacati: "Chiarezza sulla vendita"

piombino crisi liberty magonaLiberty Magona l’azienda non paga gli stipendi - “La direzione Liberty Magona, dopo un aggiornamento con tutto il comitato di direzione, ci ha ... Lo riporta msn.com

piombino crisi liberty magonaMagona: ‘c’è gruppo interessato a acquisto Magona’ - Lo riferiscono in una nota Fim, Fiom e Uilm al termine dell'incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla vertenza dell'industria siderurgica M ... Secondo controradio.it

Cerca Video su questo argomento: Piombino Crisi Liberty Magona