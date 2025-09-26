Pioli | Manca poco per vedere la vera Fiorentina A Pisa con testa e cuore

Firenze, 26 settembre 2025 - Conferenza stampa dell'antivigilia, come di consueto, per Stefano Pioli. Dal Media Center del Viola Park il tecnico della Fiorentina ha risposto alle domande dei giornalisti in vista del derby di domenica pomeriggio sul campo del Pisa. Pioli inizia però dall'infortunio di Lamptey. "Io ho detto nel post gara di domenica quello che mi era stato riferito dal medico: le prove fatte dal dottore ma anche da Mariani non avevano chiarito il problema e sembrava una cosa non seria. Solo l'artroscopia ha chiarito tutto. Mi dispiace per il ragazzo, spero che possa tornare presto; sono certo che poteva esserci utile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

