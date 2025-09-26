Pioggia di bombe in Medio Oriente uccisi 48 palestinesi Bombardamenti in Libano
Sul campo pioggia di bombe. Sono 721 i giorni di guerra nella Striscia di Gaza, 48 i palestinesi uccisi in vari attacchi israeliani dall’alba di oggi. Altro fronte caldo è quello del Libano. Le forze armate israeliane hanno dichiarato che stamani hanno colpito un sito di produzione di missili di precisione di Hezbollah nel Libano orientale. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
