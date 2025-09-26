Pignoramento dello stipendio dall’Agenzia delle Entrate | chi rischia

Nessuno scappa dai debiti contratti con l'Agenzia delle Entrate. Non importa che siano delle tasse, delle imposte o delle multe: i contribuenti si possono ritrovare lo stipendio pignorato. L'AdEr può agire direttamente presso il datore di lavoro, trattenendo quanto dovuto dalla busta paga, o può agire direttamente con l'Inps per trattenere una quota della pensione. I limiti di pignorabilità non sono uguali per tutti, ma variano a seconda di quanto percepisce il singolo lavoratore. Le regole per il pignoramento dello stipendio. L'Agenzia delle Entrate, quando decide di pignorare lo stipendio di un contribuente, segue delle regole leggermente diverse rispetto a quelle dei creditori privati.

