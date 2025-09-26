Pigiama Run Bergamo | la corsa in pigiama per i bambini con patologie oncologiche rimandata al 18 ottobre
Era in programma per venerdì 26 settembre alle 19.00 la seconda edizione della Pigiama Run bergamasca, ma si farà attendere ancora un po’ a causa del maltempo. LILT Bergamo, congiuntamente a tutti i partner che stanno rendendo possibile l’iniziativa anche nella nostra provincia, a fronte delle previsioni sfavorevoli, ha, infatti, deciso di rimandare l’iniziativa al prossimo sabato 18 ottobre. Organizzata da LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Pigiama Run è un’iniziativa che vuole sensibilizzare sui tumori pediatrici unendo sport, solidarietà e consapevolezza per dare visibilità ai tanti bambini e alle loro famiglie che si trovano a fare i conti con una patologia oncologica: si parla di 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: pigiama - bergamo
Torna a Bergamo la Pigiama run: la corsa a sostegno di bambini con patologie oncologiche
La Pigiama Run, la corsa per i bambini malati di cancro torna a settembre a Bergamo. Iscrizioni aperte
Il 26 settembre a Bergamo la corsa in pigiama per aiutare i bambini malati di cancro
Il maltempo ha costretto a un cambio di programma, ma la solidarietà non si ferma. La Pigiama Run di Bergamo, inizialmente prevista per venerdì 26 settembre alle ore 19, è stata rinviata a sabato 18 ottobre alle ore 17 a causa delle condizioni meteorologiche - facebook.com Vai su Facebook
A Bergamo la seconda edizione della Pigiama Run, il ricavato in beneficenza. Partenza il 26 settembre alle 19 dal Parco Suardi. Obiettivo: 2mila iscrizioni. - X Vai su X
La Pigiama Run scalda i motori della solidarietà - Partenza dal parco Suardi, le iscrizioni sono ancora aperte: il ricavato ai bambini oncologici di Casa Amoris Laetitia. Lo riporta ecodibergamo.it
«Corriamo in pigiama per aiutare i bambini malati di Casa Amoris Laetitia» - Il tutto in pigiama: un gesto concreto di solidarietà e vicinanza verso i bambini malati che il pigiama lo indossano tutto il gio ... ecodibergamo.it scrive