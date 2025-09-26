Pigiama Run Bergamo | la corsa in pigiama per i bambini con patologie oncologiche rimandata al 18 ottobre

Era in programma per venerdì 26 settembre alle 19.00 la seconda edizione della Pigiama Run bergamasca, ma si farà attendere ancora un po’ a causa del maltempo. LILT Bergamo, congiuntamente a tutti i partner che stanno rendendo possibile l’iniziativa anche nella nostra provincia, a fronte delle previsioni sfavorevoli, ha, infatti, deciso di rimandare l’iniziativa al prossimo sabato 18 ottobre. Organizzata da LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Pigiama Run è un’iniziativa che vuole sensibilizzare sui tumori pediatrici unendo sport, solidarietà e consapevolezza per dare visibilità ai tanti bambini e alle loro famiglie che si trovano a fare i conti con una patologia oncologica: si parla di 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

