La troupe di “ Porta a Porta ” vittima di una aggressione a Padova. L’inviata Chiara Giannini ha raggiunto con l’operatore la città veneta per girare un servizio su una baby gang ma è finita nel mirino di alcuni giovani presenti all’interno di un locale nella zona della stazione. La giornalista aveva chiesto informazioni sull’aggressione subita qualche giorno fa da una barista di origini cinesi da parte di una baby gang, nessuna risposta ma pochi secondi dopo, all’uscita di Giannini dal locale, sono arrivati insulti con lancio di pietre, una delle quali ha colpito la giornalista alla gamba, e bottiglie di vetro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pietre contro la giornalista Rai Chiara Giannini: aggredita da una baby gang a Padova la troupe di Porta a Porta