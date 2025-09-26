Pietralata gli inquilini Ater chiedono più manutenzione | E aspettiamo gli ascensori

Romatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lotti Ater di via del Peperino, a Pietralata, attendono una maggiore manutenzione. L'appello arriva da parte degli inquilini, in particolare dall'associazione “Diversamente SCuP”, realtà storica del quartiere, che giovedì 25 settembre ha accompagnato alcuni consiglieri sul posto, manifestando i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

