Picchiata davanti all’ascensore Denuncia i quattro aggressori
Aggredita davanti all’ascensore nella palazzina di edilizia popolare in via Tito Speri dove abita con due figli. Una quarantenne italiana ha denunciato ai carabinieri di Busto Arsizio i suoi aggressori: tre donne e un uomo di 40 anni. I militari hanno avviato indagini per fare chiarezza sul motivo del pestaggio e identificare i responsabili che sarebbero vicini di casa. Secondo quanto riferito dalla vittima l’8 settembre scorso è intervenuta in difesa di una ragazzina che veniva picchiata. Ne è scaturita una discussione ma in quella circostanza tutto si è fermato alle parole. Due giorni dopo, il 10 settembre, il pestaggio davanti all’ascensore: buttata a terra, colpita con calci e pugni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: picchiata - davanti
Salerno, violenta aggressione in strada: donna picchiata e trascinata per i capelli davanti ai passanti
Clima di terrore familiare a Catania, donna picchiata davanti ai figli minori: arrestato un 26enne
Ragazza picchiata e frustata davanti alla chiesa di Salerno: denunciato l’aggressore
Picchiata dal compagno davanti alla figlia, 38enne soccorsa dai passanti in strada https://ift.tt/nKJd0AU - X Vai su X
Donna picchiata davanti ai figli per anni, fine di un incubo nel Catanzarese: arrestato un 33enne https://gazzettadelsud.it/?p=2103878 - facebook.com Vai su Facebook
Picchiata davanti all’ascensore. Denuncia i quattro aggressori - Aggredita davanti all’ascensore nella palazzina di edilizia popolare in via Tito Speri dove abita con due figli. Da msn.com