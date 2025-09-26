Picchiata davanti all’ascensore Denuncia i quattro aggressori

Ilgiorno.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggredita davanti allascensore nella palazzina di edilizia popolare in via Tito Speri dove abita con due figli. Una quarantenne italiana ha denunciato ai carabinieri di Busto Arsizio i suoi aggressori: tre donne e un uomo di 40 anni. I militari hanno avviato indagini per fare chiarezza sul motivo del pestaggio e identificare i responsabili che sarebbero vicini di casa. Secondo quanto riferito dalla vittima l’8 settembre scorso è intervenuta in difesa di una ragazzina che veniva picchiata. Ne è scaturita una discussione ma in quella circostanza tutto si è fermato alle parole. Due giorni dopo, il 10 settembre, il pestaggio davanti all’ascensore: buttata a terra, colpita con calci e pugni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

picchiata davanti all8217ascensore denuncia i quattro aggressori

© Ilgiorno.it - Picchiata davanti all’ascensore. Denuncia i quattro aggressori

In questa notizia si parla di: picchiata - davanti

Salerno, violenta aggressione in strada: donna picchiata e trascinata per i capelli davanti ai passanti

Clima di terrore familiare a Catania, donna picchiata davanti ai figli minori: arrestato un 26enne

Ragazza picchiata e frustata davanti alla chiesa di Salerno: denunciato l’aggressore

picchiata davanti all8217ascensore denunciaPicchiata davanti all’ascensore. Denuncia i quattro aggressori - Aggredita davanti all’ascensore nella palazzina di edilizia popolare in via Tito Speri dove abita con due figli. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Picchiata Davanti All8217ascensore Denuncia