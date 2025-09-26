Picchiata davanti all’ascensore Denuncia i quattro aggressori

Aggredita davanti all’ascensore nella palazzina di edilizia popolare in via Tito Speri dove abita con due figli. Una quarantenne italiana ha denunciato ai carabinieri di Busto Arsizio i suoi aggressori: tre donne e un uomo di 40 anni. I militari hanno avviato indagini per fare chiarezza sul motivo del pestaggio e identificare i responsabili che sarebbero vicini di casa. Secondo quanto riferito dalla vittima l’8 settembre scorso è intervenuta in difesa di una ragazzina che veniva picchiata. Ne è scaturita una discussione ma in quella circostanza tutto si è fermato alle parole. Due giorni dopo, il 10 settembre, il pestaggio davanti all’ascensore: buttata a terra, colpita con calci e pugni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

