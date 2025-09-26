Picchia la compagna e molesta la figlia minorenne di lei la Procura chiede 5 anni e 4 mesi per un 39enne

Un 39enne è a processo, con rito abbreviato, a Brescia per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale aggravata. La Procura ha chiesto per lui, già condannato a 17 anni per un omicidio commesso nel 2009, una pena pari a 5 anni e 4 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

