Piazza Santa Croce diventa un parco urbano VIDEO

Firenzetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 al 28 settembre Firenze si risveglia con un cuore verde. Piazza Santa Croce si trasforma in un giardino con oltre 3mila metri quadrati di erba vera e olivi secolari che offriranno un parco urbano dove sedersi, passeggiare, ascoltare musica, gustare buon cibo e vivere la città in modo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piazza - santa

Revocata l’ordinanza di non potabilità: l’acqua del fontanino di piazza Chiesa Santa Maria Maggiore torna sicura

Portuense, il milione di euro non speso per piazza Lorenzini non è destinato a largo Santa Silvia

Santa Rosa 2025, niente tribune: sedie solo a piazza del Comune e pedane per i disabili

piazza santa croce diventa’Green Florence’. Piazza Santa Croce diventa un giardino - Da oggi a domenica Firenze si risveglia con un cuore verde. Lo riporta msn.com

piazza santa croce diventaPiazza Santa Croce sboccia in un verde giardino urbano - Green Florence 2025 è la più grande installazione urbana di verde naturale mai realizzata in Europa ... Come scrive nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Santa Croce Diventa