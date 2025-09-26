Piazza Santa Croce diventa un parco urbano VIDEO
Dal 26 al 28 settembre Firenze si risveglia con un cuore verde. Piazza Santa Croce si trasforma in un giardino con oltre 3mila metri quadrati di erba vera e olivi secolari che offriranno un parco urbano dove sedersi, passeggiare, ascoltare musica, gustare buon cibo e vivere la città in modo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
’Green Florence’. Piazza Santa Croce diventa un giardino - Da oggi a domenica Firenze si risveglia con un cuore verde. Lo riporta msn.com
Piazza Santa Croce sboccia in un verde giardino urbano - Green Florence 2025 è la più grande installazione urbana di verde naturale mai realizzata in Europa ... Come scrive nove.firenze.it