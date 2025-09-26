Piazza del Comune presidio permanente per la Palestina | Invochiamo umanità
Continua il presidio permanente a sostegno della Palestina e organizzata da Il tavolo per la pace di Viterbo, il Comitato dei cimini per Gaza e tutte le realtà aderenti. L'attività è in corso da mercoledì 17 settembre – tutti i giorni – dalle 18.00 alle 19.00, in piazza del Comune, a Viterbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
