Piattaforme tranviarie della linea Sir 2 Rubano Vigonza | lavori al via

Parte dalla prossima settimana, lunedì 29 settembre, un nuovo cantiere in corso Milano, per la realizzazione delle piattaforme tranviarie della linea Sir2 Rubano–Vigonza, nel tratto compreso tra via Savonarola e riviera San Benedetto. Fino circa a metà dicembre sarà chiusa la corsia in direzione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

