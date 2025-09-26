Piantedosi si tira fuori dalla corsa per la Presidenza della Regione e rassicura sull’ordine pubblico

Tempo di lettura: 4 minuti Il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi uno degli ospiti principali nella pima giornata della manifestazione svoltasi a Telese Terme di Forza Italia. Il Ministro intervistato da Roberto Napoletano non ha disegnato riferimenti alle prossime elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, il titolare del Dicastero del Viminale naturalmente si è soffermato a lungo sulle spinose questioni della sicurezza dei cittadini e sulla libertà di manifestare. La kermesse fortemente voluta dal deputato Francesco Rubano ha visto la presenza oltre del sindaco di Telese Giovanni Caporaso dei big nazionali del partito forzista il vice premier Antonio Tajani, la Ministra Elisabetta Casellati, i senatori Maurizio Gasparri e Claudio Lotito ma anche Angelo D’Agostino patron dell’Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

