Piantedosi si tira fuori dalla corsa per la Presidenza della Regione e rassicura sull’ordine pubblico

Anteprima24.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti Il Ministro dell’interno  Matteo Piantedosi uno degli ospiti principali nella pima giornata  della  manifestazione svoltasi a Telese Terme di Forza Italia. Il Ministro  intervistato da Roberto Napoletano   non ha disegnato riferimenti alle prossime elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, il titolare del Dicastero del Viminale naturalmente si è soffermato a lungo sulle spinose questioni della sicurezza dei cittadini e sulla libertà di manifestare. La kermesse  fortemente voluta dal deputato Francesco Rubano ha visto la presenza  oltre del sindaco di Telese Giovanni Caporaso   dei big nazionali  del partito forzista il vice premier Antonio Tajani, la Ministra Elisabetta Casellati, i senatori Maurizio Gasparri e  Claudio Lotito ma anche Angelo D’Agostino patron dell’Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

piantedosi si tira fuori dalla corsa per la presidenza della regione e rassicura sull8217ordine pubblico

© Anteprima24.it - Piantedosi si tira fuori dalla corsa per la Presidenza della Regione e rassicura sull’ordine pubblico

In questa notizia si parla di: piantedosi - tira

Piantedosi, anche Casapound rientra negli sgomberi - "Anche CasaPound rientra, io sono stato da prefetto di Roma quello che l'ha inserito nell'elenco dei centri che sono da sgomberare, prima o poi arriverà anche il suo turno". Riporta ansa.it

Piantedosi: "Inaccettabili le minacce a Il Tempo e Libero. Sgomberi? C'è pure CasaPound" - Continuano le attestazioni di solidarietà dopo la lettera anarchica con minacce di morte recapitata nella redazione de Il Tempo. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Piantedosi Tira Fuori Corsa