Pianodardine auto si ribalta | accertamenti in corso sulle cause

Un automobilista ha perso il controllo della propria vettura, che si è ribaltata rimanendo sospesa tra il bordo della strada e una cunetta. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa a Pianodardine, nei pressi della sede della Cosmopol. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento.Sul. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it