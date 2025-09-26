Piano difesa alluvioni ed ex Cofa l' appello di Italia Nostra al rettore Stuppia | Delocalizzi il centro per la ricerca

Un passo indietro sull’ex Cofa e una nuova localizzazione per la realizzazione del centro per la ricerca “Ecosistema dell’Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e innovazione tecnologica” (Essitech). È quello che la sezione locale di Italia Nostra per voce del presidente Massimo Palladini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it