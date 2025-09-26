Piano dei Porti il sindaco di Formia | Impulso allo sviluppo turistico ed economico£
Formia, 26 settembre 2025 – “Un primo passo importante che consentirà una riorganizzazione del nostro specchio d’acqua. Accogliamo quindi positivamente il progetto che apre la strada per un intervento decisivo sull’area portuale dando impulso allo sviluppo turistico ed economico della città “. Così all’Adnkronos Gianluca Taddeo, sindaco di Formia, in merito al via libera del Consiglio regionale del Lazio al Piano dei porti di interesse economico regionale che prevede la nascita di sette nuovi approdi per la nautica da diporto nei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Ladispoli, Ponza, Latina (Rio Martino), Terracina e Formia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
