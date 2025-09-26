Bergamo. L’ Università degli studi di Bergamo ha festeggiato venerdì 26 settembre, nella cornice dell’Aula Magna di Sant’Agostino, la proclamazione di 43 nuove dottoresse e nuovi dottori di ricerca in sei diversi ambiti disciplinari: Economia e Diritto dell’impresa (8), Ingegneria e Scienze applicate (9), Scienze della persona e nuovo Welfare (10), Scienze linguistiche (1), Studi umanistici transculturali (2) e Technology, Innovation and Management (13). Ad aprire la cerimonia, il Rettore prof. Sergio Cavalieri, che ha sottolineato il valore del dottorato come “il più alto titolo accademico, segno di un percorso di rigore metodologico, verifica e validazione delle conoscenze, ma soprattutto responsabilità civile”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - PhD Day 2025: l’UniBg proclama 43 nuovi dottori di ricerca