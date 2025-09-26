Pezzotto e streaming illegale 7 arresti e dati spaventosi | i profitti milionari e quanti utenti ne fanno uso
Sette arresti a Catania per associazione a delinquere: gestivano lo streaming illegale di pay-tv, causando danni milionari all'industria. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Piracy Shield, la guerra al pezzotto vale anche per film e musica: blocco entro mezz’ora. Arrivano multe più salate: in quali casi salta lo streaming
Piratavano le pay-tv, arrestati i re dello streaming illegale: 10 milioni di euro di profitti da oltre 900mila clienti - Nowtv, Unity, Playtv, Platinum, Skynet e Goldrake: questi alcuni dei nomi delle piattaforme Iptv illegali sgominate che richiamavano le pay tv ufficiali da cui piratavano il segnale
Streaming illegali e pezzotti, perquisizioni in tutta Italia: smantellata rete abusiva - Eventi sportivi, film e serie tv gratis: a partire da un locale pubblico la Guardia di finanza ha scoperto una rete clandestina che opera in Italia, coinvolte le autorità anche di Paesi Bassi e Stati