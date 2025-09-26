Pezzotto decapitato il vertice del mercato illegale italiano
Indagini della Polizia di Stato sulle pay TV pirata. Sgominata un’organizzazione a delinquere che diffondeva in modo illecito i palinsesti televisivi. Un giro d’affari da 10 milioni di euro al mese. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
