Pezzotto decapitato il vertice del mercato illegale italiano
Indagini della Polizia di Stato sulle pay TV pirata. Sgominata un’organizzazione a delinquere che diffondeva in modo illecito i palinsesti televisivi. Un giro d’affari da 10 milioni di euro al mese. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
pezzotto - decapitato
Streaming illegale, sgominati i vertici del "pezzotto": controllavano il 70% del mercato - Secondo i magistrati della procura di Catania che hanno emesso i provvedimenti costituiscono la mente di un'attività ... Secondo tg.la7.it
Pezzotto e streaming illegale, in otto ai domiciliari. Inchiesta della Procura di Catania - Otto persone sono finite ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania tesa a smantellare un'associazione a delinquere finalizzata ... Come scrive 98zero.com