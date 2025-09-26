Pete Davidson difende Pedro Pascal dalle critiche online | Dategli un secondo per adattarsi alla fama

Il comico ha preso pubblicamente le difese del collega per i giudizi negativi in merito alla sovraesposizione della star di The Last of Us. Pedro Pascal, uno degli attori più in voga del momento e tra i protagonisti di serie come The Last of Us e The Mandalorian e film come I Fantastici Quattro - Gli inizi, ha ricevuto diverse critiche online. All'attore è stata imputata una certa sovraesposizione mediatica nell'ultimo periodo e un suo collega, il comico Pete Davidson, ha deciso di prendere le sue difese pubblicamente. Pete Davidson difende Pedro Pascal dalle critiche online Ospite del podcast di Theo Vonn, This Past Weekend, Pete Davidson ha usato proprio l'esempio di Pedro Pascal per parlare di quanto velocemente alcune star di Hollywood vengano . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

