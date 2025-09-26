Pescia | 69enne scomparsa nel bosco da giorni era andata a cercare funghi
E' scomparsa da cinque giorni Piera Pinna, 69enne originaria di Bosa (Oristano) e residente a San Miniato (Pisa). La donna era andata a cercare funghi domenica 21 settembre 2025, come riferito dal marito 85enne, nella zona boschiva delle colline di Pescia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
