Pesce chirurgo una nuova specie di origine indopacifica è arrivata nel Mediterraneo centrale

Wired.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acanthurus xanthopterus è stato identificato grazie ad un progetto di citizen science e studiato da un team di ricerca internazionale e conservato al Museo di Storia Naturale di Comiso. 🔗 Leggi su Wired.it

pesce chirurgo una nuova specie di origine indopacifica 232 arrivata nel mediterraneo centrale

© Wired.it - Pesce chirurgo, una nuova specie di origine indopacifica è arrivata nel Mediterraneo centrale

In questa notizia si parla di: pesce - chirurgo

Arriva in Sicilia il pesce chirurgo pinna gialla: una nuova specie aliena per i mari italiani

pesce chirurgo nuova specieArriva in Sicilia il pesce chirurgo pinna gialla: una nuova specie aliena per i mari italiani - In Sicilia è stato trovato per la prima volta un esemplare di Acanthurus xanthopterus, un pesce chirurgo originario dell'Indo- Secondo fanpage.it

pesce chirurgo nuova specieUna nuova specie di pesce chirurgo nelle acque italiane - Identificata nelle acque italiane una nuova specie di pesce chirurgo di origine indopacifica: si chiama Acanthurus xanthopterus ed è stata scoperta lungo le coste del ragusano (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pesce Chirurgo Nuova Specie