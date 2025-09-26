Perugia festa grande per i 50 anni dello Stadio Curi E il 29 settembre iniziano i lavori

Perugia prepara la festa per il mezzo secolo dello Stadio Curi. Sabato 5 ottobre sarà il giorno di “Curi 50, 50 anni insieme - uno stadio, una città, una storia di sport”, evento organizzato dal Comune, dal Perugia Calcio, dal Museo del Grifo, dall’Ac Progetto Immaginario ed altri partner. l. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

