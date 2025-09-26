Perugia bimbo di 11 mesi ricoverato in terapia intensiva neonatale
Un bambino di 11 mesi è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Santa Maria della Misericordia. Il piccolo è stato portato in ospedale nel pomeriggio di giovedì 25 settembre dal 118 in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il bimbo avrebbe ingoiato qualcosa che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Perugia, bimbo di 15 mesi molto da cane di famiglia: ricoverato
A Perugia la speranza e la cura per un bimbo di 8 anni ferito dalle bombe. Proietti: "Lo copriremo d'affetto"
Ospedale di Perugia, operazione salvavita per il bimbo palestinese accolto in Umbria: ora è in terapia intensiva
Intestino troppo piccolo, da Manchester al Salesi per un intervento salvavita su un bimbo di 11 mesi - È la storia del piccolo paziente ricoverato al Salesi dalla nascita, affetto da sindrome dell’intestino corto, una patologia rara che colpisce un bambino ogni 25mila nascite. Lo riporta msn.com
Dall’Inghilterra al Salesi per operarlo a 11 mesi. Il prof Bianchi chiamato dal collega Cobellis: il bimbo dall’intestino corto è in ripresa - ANCONA Dall’Inghilterra ad Ancona, con il contributo delle Patronesse del Salesi, per dare un futuro ad un bimbo marchigiano. Come scrive msn.com