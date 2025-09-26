Perse il marito e l' unico figlio è riuscita a convivere con il dolore grazie all' affetto dei parenti | 100 anni per Dirce

Mercoledì Dirce Castellucci ha festeggiato a Bagnacavallo i cento anni di vita, circondata dall’affetto dei familiari: la nipote Cristiana, le sorelle Giorgia e Anna, il fratello Arnaldo, i cognati Nino e Lucia, i nipoti Angelo, Franco, Massimo, Stefano e Claudio e i pronipoti. L’assessore Fabio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Perse il marito e l'unico figlio, è riuscita a convivere con il dolore grazie all'affetto dei parenti: 100 anni per Dirce - Vive tuttora nella casa di Bagnacavallo che ha condiviso con il marito e il figlio per tanti anni, è lucida e desiderosa di compagnia ed è assistita giorno e notte ... Riporta ravennatoday.it

