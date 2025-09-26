Permesso a punti Salvini presenta come nuova un’idea vecchia Con profili di dubbia costituzionalità
In tv funziona: il paragone con la patente a punti è di quelli che si imprimono facilmente, soprattutto in un talk show mattutino. Matteo Salvini lo ha usato oggi su Canale 5: «Stiamo lavorando al permesso di soggiorno a punti», ha detto, immaginando un meccanismo che preveda decurtazioni per chi commette reati o infrazioni, fino alla revoca del titolo e all’espulsione. Il ministro rilancia così un’idea presentata come nuova, quando in realtà nell’ordinamento italiano un sistema di crediti per i migranti è già in vigore dal 2012. La proposta di Salvini: un modello già esistente e quasi dimenticato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Permesso a punti, Salvini presenta come nuova un’idea vecchia. Con profili di dubbia costituzionalità - Salvini rilancia il “patentino” per i migranti, ma in Italia esiste già un sistema a crediti e le leggi vietano automatismi. Riporta lanotiziagiornale.it