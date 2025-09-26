Periferie nel degrado Cibelli accusa | I residenti non sono cittadini di serie B

Casertanews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La consigliera comunale di Marcianise Rosalba Cibelli torna sulla questione periferie dopo gli allagamenti e i disagi dei giorni scorsi.“Le periferie non sono un dettaglio, rappresentano in pieno la città di Marcianise - dichiara - L’amministrazione mi accusa di parlare di strade di campagna. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: periferie - degrado

“Roma non ti segue”: il presidio di Gioventù nazionale contro la giunta Gualtieri e il degrado nelle periferie

Periferie, 500 milioni per dire stop al degrado: per Villani “c’è grande attenzione del governo”

Degrado nelle periferie di Reggio Calabria, la denuncia di Veronese

Cerca Video su questo argomento: Periferie Degrado Cibelli Accusa