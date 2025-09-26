Per una porta che si chiude si apre un portone. Così recita il famoso proverbio ma chissà se Catania è davvero un ’portone’ migliore di Firenze. Sta di fatto che l’ex dg del Teatro della Toscana Marco Giorgetti da ieri è il nuovo direttore del Teatro Stabile di Catania. "Felice e onorato di assumere la direzione del Teatro Stabile di Catania, un’istituzione che non solo rappresenta una parte fondamentale della storia del teatro italiano, ma che da sempre è motore di ricerca e innovazione, punto di riferimento per l’intero Paese" le parole di Giorgetti dopo la decisione deliberata all’unanimità dal Cda, presieduto da Rita Gari Cinquegrana (designata dall’amministrazione meloniana di Catania). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pergola, nuova vita per l’ex dg. Giorgetti riparte dalla Sicilia in un teatro di seconda fascia