Pergola nuova vita per l’ex dg Giorgetti riparte dalla Sicilia in un teatro di seconda fascia
Per una porta che si chiude si apre un portone. Così recita il famoso proverbio ma chissà se Catania è davvero un 'portone' migliore di Firenze. Sta di fatto che l'ex dg del Teatro della Toscana Marco Giorgetti da ieri è il nuovo direttore del Teatro Stabile di Catania. "Felice e onorato di assumere la direzione del Teatro Stabile di Catania, un'istituzione che non solo rappresenta una parte fondamentale della storia del teatro italiano, ma che da sempre è motore di ricerca e innovazione, punto di riferimento per l'intero Paese" le parole di Giorgetti dopo la decisione deliberata all'unanimità dal Cda, presieduto da Rita Gari Cinquegrana (designata dall'amministrazione meloniana di Catania).
