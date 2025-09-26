Pergine Valdarno Asilo nido La Casa di Alice | la UILTuCS Toscana esprime forte preoccupazione

Arezzo, 26 settembre 2025 – "Nonostante i numerosi solleciti – dichiara Luigi Marciano, Responsabile UILTuCS Toscana per l’area di Arezzo – non abbiamo ancora certezze sui posti di lavori attualmente occupati dalla cooperativa. La situazione è molto preoccupante: ci viene segnalato un clima di estrema paura da parte delle lavoratrici che a questo punto stanno ricercando soluzioni individuali, senza considerare che altre rischiano concretamente di perdere il posto di lavoro”. Ancora più gravi le testimonianze raccolte da alcune associate che ci segnalano inviti espliciti alle dipendenti finalizzati a non rivolgersi alla UILTuCS ma indirizzandole invece verso altri sindacati con cui ci sarebbe più disponibilità ad interloquire. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pergine Valdarno, Asilo nido “La Casa di Alice”: la UILTuCS Toscana esprime forte preoccupazione

In questa notizia si parla di: pergine - valdarno

