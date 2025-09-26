Perdite idriche e dissesti stradali nelle vie Dei Fiumi e Cremona palazzo dei Giganti diffida l' Aica

Dieci giorni di tempo per ripristinare i cedimenti della sede stradale causate da perdite idriche nelle vie Dei Fiumi e Cremona, al Villaggio Mosè. A firmare le due diffide nei confronti dell'Aica è stato Alberto Avenia, responsabile del sesto settore, Lavori pubblici, di palazzo dei Giganti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

