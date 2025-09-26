Perché Vlahovic può andare via dalla Juventus a gennaio nonostante l'ottimo inizio di stagione
Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a gennaio anche se il suo inizio di stagione è stato più che positivo. Il club bianconero deve valorizzare David e Openda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Da #Koopmeiners a #Vlahovic: perché il peso della maglia della #Juventus non è uguale alle altre. #DiGregorio? Tutti troppo severi con lui Radio Bianconera Vincenzo Marangio Alessandro Santarelli
Da #Koopmeiners a #Vlahovic: perché il peso della maglia della #Juventus non è uguale alle altre. #DiGregorio? Tutti troppo severi con lui
Juventus, Romano: ‘Vlahovic non ha accordi con altri club ma pensa di andare via a zero’ - Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un possibile interesse dell’Inter per Dusan Vlahovic a parametro zero per il 2026. Si legge su it.blastingnews.com
Calciomercato Juve, Della Valle: 'Vlahovic vuole andare via a zero, su di lui c'è l'Inter' - Secondo quanto riferito su Youtube dalla giornalista Fabiana Della Valle, il desiderio di Dusan Vlahovic sarebbe quello di lasciare la Juventus a fine giugno come parametro zero. Scrive it.blastingnews.com