Perché sono stati revocati gli arresti domiciliari a Davide Lacerenza titolare della nota Gintoneria di Milano

Davide Lacerenza, ex compagno di Stefania Nobile nonché titolare della nota Gintoneria di Milano, è tornato libero. La gip di Milano Marta Pollicino ha accolto l'istanza della difesa e ha deciso che non sussisterebbero più le condizioni per la misura degli arresti domiciliari per il 59enne: ecco perché.

Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Giancarlo Tancredi e Giuseppe Marinoni, coinvolti nelle inchieste sull'urbanistica a Milano - Il tribunale del riesame, l'organo giudiziario che si occupa di valutare e rivedere le misure cautelari, ha revocato gli arresti domiciliari per Giancarlo Tancredi e Giuseppe Marinoni, entrambi