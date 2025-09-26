Perché Peck è Peck e gli altri no

Ci sono le enoteche e poi c’è l’enoteca di Peck. E finché non scendete l’enorme scala di legno che vi porta da via Spadari, a due passi dal Duomo, a questo scrigno di bellezza liquida non riuscite a capire la differenza, che non sta solo nei numeri – oltre quarantamila bottiglie custodite in magazzini climatizzati – ma nella filosofia. Nulla di ciò che una – anche ottima – enoteca può fare sarà mai all’altezza di questa biblioteca del vino che ricerca, mescola e restituisce non solo il meglio, com’è ovvio che sia, ma il tutto. «Qui non si viene solo a comprare vino, si entra in una storia che continua a rinnovarsi», racconta un cliente fedele, indicando le celle ordinate come scrigni, tra Barolo divisi per zone, champagne di grandi marchi e di piccolissimi produttori di nicchia tutti da scoprire e bottiglie del Nuovo Mondo che testimoniano quanto la selezione, la profondità di annate e di etichette, ma anche la voglia di essere anche al passo coi tempi sia una delle caratteristiche distintive di questo luogo così amato da chi lo costruisce ogni giorno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

