Perché Meloni… Teresa Mannino scoppia il caso dopo le sue parole fortissime

Teresa Mannino torna a far parlare di sé con un monologo satirico che ha preso di mira Giorgia Meloni e la vicenda della Global Sumud Flotilla. In un video pubblicato su Instagram, la comica siciliana – amatissima dal pubblico di Zelig – ha commentato con ironia le parole della premier, che aveva definito gli attivisti a bordo della missione umanitaria " irresponsabili ". Con il suo stile inconfondibile, Mannino ha trasformato l'attualità in uno sketch pungente e paradossale, tirando in ballo anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Un modo leggero ma diretto per riflettere su un tema delicato come quello degli aiuti umanitari diretti verso la popolazione palestinese sotto assedio.

