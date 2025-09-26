Perché la tassa di soggiorno sui cani della Provincia di Bolzano è illegittima secondo l'avvocato

La Provincia Autonoma di Bolzano sta discutendo un ddl che prevede una tassa annuale di 100 euro sui cani dei residenti e di 1,50 euro al giorno per i turisti. L’avvocato Michele Pezone, della LNDC, a Fanpage.it sottolinea i problemi dietro queste proposte che ne compromettono la legittimità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Con la tassa di soggiorno per cani turisti a Bolzano ci sarebbero problemi di costituzionalità" - Una tassa di soggiorno per i cani "turisti", come prevista da una proposta di legge della provincia di Bolzano, "sarebbe incompatibile con il nostro ordinamento. Si legge su lastampa.it