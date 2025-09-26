Perché la mafia ha minacciato la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini? La nuova puntata di Direct

Una testa di capretto sulla porta di casa di una cronista, a nord di Milano, è il segnale che la mafia è sempre qua, anche se non mette più le bombe. Ed è l’occasione per non farsi intimidire e parlarne sempre di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

perch233 mafia ha minacciatoMafia, minacciata la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini. «Si è trovata la testa mozzata e la pelle scuoiata di un capretto davanti casa» - Venturini, esperta di organizzazioni criminali, sta collaborando a un’inchiesta sulla strage di Capaci. Segnala msn.com

