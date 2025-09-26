Perché la mafia ha minacciato la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini? La nuova puntata di Direct

Una testa di capretto sulla porta di casa di una cronista, a nord di Milano, è il segnale che la mafia è sempre qua, anche se non mette più le bombe. Ed è l’occasione per non farsi intimidire e parlarne sempre di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La mafia le ammazzò il marito. Ma lei, Serafina, non parlò perché era cresciuta nella trappola dell'omertà e della mafia. Poi però toccò al figlio, Salvatore, un bravo ragazzo cresciuto in un ambiente sbagliato. La mafia uccise anche lui. Per Serafina Battaglia ca

Mafia, minacciata la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini. «Si è trovata la testa mozzata e la pelle scuoiata di un capretto davanti casa» - Venturini, esperta di organizzazioni criminali, sta collaborando a un'inchiesta sulla strage di Capaci.