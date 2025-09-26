Perché la Flotilla ha rifiutato l’appello di Mattarella e cosa prevede la mediazione del Patriarcato latino
Roma, 26 settembre 2025 - Nessun ripensamento. La rappresentanza italiana del Global Movement to Gaza, parlando a nome del Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, ha comunicato alle autorità italiane la propria decisione di non accettare la proposta di una deviazione del trasporto degli aiuti in direzione Cipro. L 'ipotesi era stata avanzata dal Patriarcato latino di Gerusalemme: la mediazione prevedeva il trasporto degli aiuti a parrocchie del Patriarcato a Cipro, dalle quali sarebbero poi state trasferite prima al porto israeliano di Ashdod poi a Gaza attraverso un corridoio umanitario aperto dalle Misericordie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
