Perché la Flotilla ha rifiutato l’appello di Mattarella e cosa prevede la mediazione del Patriarcato latino

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 settembre 2025 - Nessun ripensamento. La rappresentanza italiana del Global Movement to Gaza, parlando a nome del Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, ha comunicato alle autorità italiane la propria decisione di non accettare la proposta di una deviazione del trasporto degli aiuti in direzione Cipro. L 'ipotesi era stata avanzata dal Patriarcato latino di Gerusalemme: la mediazione prevedeva il trasporto degli aiuti a parrocchie del Patriarcato a Cipro, dalle quali sarebbero poi state trasferite prima al porto israeliano di Ashdod poi a Gaza attraverso un corridoio umanitario aperto dalle Misericordie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

perch233 la flotilla ha rifiutato l8217appello di mattarella e cosa prevede la mediazione del patriarcato latino

© Quotidiano.net - Perché la Flotilla ha rifiutato l’appello di Mattarella e cosa prevede la mediazione del Patriarcato latino

In questa notizia si parla di: perch - flotilla

perch233 flotilla ha rifiutatoSergio Mattarella alla Flotilla: «Accettate la mediazione». La risposta: «No, non cambiamo rotta». Perché rifiutano l'aiuto e la minaccia di Israele - Sergio Mattarella lancia un appello alla Global Sumud Flotilla, dopo il «no» della missione alla mano tesa del governo italiano per la consegna degli aiuti. Segnala msn.com

Flotilla: l’appello di Mattarella di fermarsi, gli attivisti rifiutano: “Non ci fermiamo e non cambiamo rotta” - Flotilla: l'appello di Mattarella di fermarsi, gli attivisti rifiutano: "Non ci fermiamo e non cambiamo rotta" ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Flotilla Ha Rifiutato