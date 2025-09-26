Perché il volo di Netanyahu ha cambiato rotta? Evita Francia e Spagna e sorvola Italia e Grecia per maggior sicurezza

Netanyahu ha scelto una rotta insolita per volare da Tel Aviv a New York, in vista del suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu e l’incontro con il presidente americano Donald Trump. L’aereo di Netanyahu, secondo quanto rivelato da Cnn, ha sorvolato l’intero Mediterraneo fino a Gibilterra,  evitando Francia e Spagna, Paesi membri della Corte penale internazionale  (Cpi), che lo scorso novembre ha emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti per presunti crimini di guerra e contro l’umanità. Agli osservatori delle tratte aeree non è sfuggito però questa mattina un dettaglio rilevante: secondo quanto si evince dai dati di volo del “Wings of Zion”, l’aereo di Netanyahu avrebbe evitato per la prima volta di  sorvolare i cieli di diversi Paesi europei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

