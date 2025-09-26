Non passa giorno senza che ci siano allarmanti notizie su presunti sconfinamenti di velivoli militari russi nello spazio aereo di una nazione della Nato del nordest europeo. Il problema però non è tanto nei fatti, noti e conosciuti, quanto nella trasformazione in dramma di una prassi che avviene da decenni per varie ragioni. Lo scopo, guarda caso, è mobilitare l’opinione pubblica per renderla favorevole al riarmo. Il tutto ben cucinato e lievitato grazie a una propaganda che nasce dai servizi segreti ucraini. Facciamo una scommessa: una volta che il Parlamento Ue avrà approvato il “Muro di droni” che sta tanto a cuore ai Paesi scandinavi, ma che paghiamo tutti noi, il fenomeno si attenuerà. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Perché i caccia russi “sconfinano”: la verità dietro gli allarmi nel Baltico