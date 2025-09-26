Perché gli aerei da guerra Tornado e F-35 sono in volo sui cieli bresciani

Aerei da guerra in volo sui cieli della Bassa: in tanti si sono chiesti cosa stesse succedendo. Nella giornata del 25 settembre si sono moltiplicate le segnalazioni e i post sui social: almeno quattro i velivoli avvistati in sorvolo sui territori bresciani, tutti in movimento dall'aerobase di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: perch - aerei

Perché per andare a New York da Mosca in aereo si passa per l'Islanda? Il volo non dovrebbe essere dritto in modo da risparmiare chilometri e carburante? No! Proprio per risparmiare chilometri e carburante gli aerei sfruttano, udite udite, la sfericità della Terr - facebook.com Vai su Facebook

Inviati 74 aerei da guerra e sei navi: così la Cina fa ripartire l'assedio a Taiwan - La Royal Navy britannica ha spiegato che il pattugliamento effettuato nelle ultime ore dalla HMS Spey faceva parte di un dispiegamento pianificato da tempo e che era conforme al diritto internazionale ... Si legge su ilgiornale.it

Guerra in Ucraina, Kiev: colpiti aerei militari russi in Crimea, distrutto un caccia - Un attacco notturno con droni dell’Sbu ha preso di mira il campo d’aviazione di Saky, nella Crimea occupata, distruggendo un Su- Lo riporta it.euronews.com